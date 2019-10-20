三界五行：七情六欲　自我控制

佛家養生，除了要「四大皆空」，還要「六根清淨」。六根就是六欲，「七情六欲」是人類與生俱來，不能放任，否則，濫情、縱慾，為所欲為，「四大皆空」變成四大皆「實」，人的肚子被食物塞到「死死實實」，腦子被欲念塞得「死死實實」，心腦血管被過多的喜或哀塞得「死死實實」。如果把「死死實實」濃縮，就變成「死實」——粵語是死梗，普通話是死定了。

《黃帝內經》把喜、怒、憂、思、悲、恐、驚這七種情志活動（現代可解為心理活動或情緒），視為會對健康或壽命構成負面影響。中華醫學始祖黃帝知道：「喜傷心，怒傷肝，憂傷肺，思傷脾，恐傷肝。」遇到意外的驚喜，如果不控制情緒，不死也會大病。有些通宵打麻雀的，自摸胡出一鋪罕有大牌，例如十三么、大四喜求全番子對對胡等，大笑幾聲就心臟病發。《三國演義》既生瑜何生亮這對冤家，孔明三氣周瑜，周瑜因怒氣傷肝而死。孔明食少事煩，思慮過度而死。世衞組織一份調查報告指出，90%以上的疾病或多或少都和情緒有關。

人非草木，孰能無情？每一個人都有情緒，問題是，能不能控制情緒？如何控制情緒？

儒家指出，「樂而不淫，哀而不傷」，喜樂不要過分，哀痛須防傷心（這裏的淫字，解作過度）。用現代科學去分析，是很有道理的。

方向宇