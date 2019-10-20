點醬錄：四季皆宜梅子醬

重陽已過，秋意漸濃，食完大閘蟹很快又到羊腩煲登場的時候。不過講到梅子醬，由於大部分人都認為梅子在清明過後豐收，因此梅子醬應該是夏日的醬料；其實這種醒胃醬汁配燒鵝、燒鴨、排骨或用來燜牛腩都滋味無窮，甚至代替果醬搽麵包都無問題，基本上一年四季都啱食。

營養豐富 醒胃有益

介紹梅子醬之前，不如先了解一下它的主要材料──梅子。梅子的豐收期以清明節作分野，清明前只得三分熟，清明過後則逐漸成熟，到了農曆四月尾或五月則熟透，這個時期的梅子就最適合用來釀梅酒。至於梅子除了開胃之外其實還有很多好處，俗語有云：「梅子可除三毒」，所謂三毒就是食物毒、水毒和血毒，這是因為梅子鹼性強，能殺菌、調理腸胃及中和酸性的體質，對健康有益。此外，梅子亦蘊含豐富維他命、蛋白質、鈣、鐵、檸檬酸、蘋果酸等，有紓緩疲勞及解渴的功效。

自製醬汁 倍添滋味

至於梅子醬的做法，其實比浸梅酒更簡單，用熟透的梅子、沙糖和清水3種材料便煮成，而梅子與水的比例約為2:1，沙糖約500至800克視乎口味而定，而梅子的品種亦沒有限制，講究的話可以用日本紀州梅或南高梅，否則用普通青梅亦可。

做法：

1. 將梅子洗淨，晾乾一晚再去皮去核，用攪拌機打碎。

2. 把梅子放入鍋內並用水蓋過，以慢火煮至軟腍。

3. 加沙糖繼續熬煮，把面層的澀液清走。

4. 煮成醬汁後倒入已烚熟的玻璃瓶內密封儲存。