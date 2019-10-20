MINI Cooper S Clubman 個性旅伴
2019年10月20日 16:00
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幼框邊網格新面罩，配上新設計的LED大圓頭燈及加入了外環的LED霧燈，車頭造型更顯個性。（張錦昌攝）
2015年新一代MINI Clubman推出巿場，經過了4年，又是時候來一次Facelift，早前獲安排拍攝的是性能版本Cooper S Clubman。換上幼框邊配六角形格紋的全新拉闊面罩，新設計LED大圓頭燈組加入了高及低光照射功能，外環則是LED日間行車燈及指揮燈。下方LED霧燈注入全新環形LED日間行車燈，LED尾燈則轉用經典Union Jack款式，配上新設計18吋雙色合金輪圈，個性外形進一步加強。
MINI Cooper S Clubman規格表
車型：六門五座位旅行車
引擎：直四TwinPower Turbo
容積：1,998c.c.
最大馬力：192hp/5,000~6,000rpm
最大扭力：280Nm/1,350~4,600rpm
驅動：前置引擎、前輪驅動
傳動：七前速Steptronic Sport雙離合器波箱
懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿
制動：（前/後）通風碟
0~100km/h：7.3秒
平均耗油量：6.4L/100km
車身體積：4,253×1,800×1,441mm（長×闊×高）