硬起來！Nokia 800 Tough

要數身上最硬之物，摷一摷褲袋就搵到，咪心邪，講梗Nokia新機800 Tough咋！有名你叫Tough，自然堅硬過人，符合美國軍用標準MIL-STD-810，既能承受從1.8米高墜下的衝擊力，也能適應-20 °C以至55°C的極端天氣及溫度轉變，加上IP68防水防塵，上山下海都唔怕帶埋佢去！

針對戶外需要，它的機底設有環狀掛繩位，用家可把手機掛於背囊、腰間 ; 另外又設有頂部特設閃光燈，不但可以長着，亮度也比一般手機強勁，黑夜直頭可當作電筒使用。操作方面，搭載的是遠古2.4吋QVGA屏幕及九宮格式實體鍵，無得篤芒好唔慣，但按鍵「啪啪」聲卻予人久違了的快感，最正是隔着手套按下也有反應，這方面就非現今觸屏可以媲美。

雖然是Feature Phone，但也內置了半智能系統KaiOS，設有App store提供多款應用程式，用到Facebook及WhatsApp，並可透過Google Assistant作語音輸出。另外，之前Nokia復推3310時最初只有3G版，慢到連阿媽都鬧爆，今次醒咗，800 Tough出廠已是4G版本，兼容TD-LTE、FDD-LTE兩大制式，返內地一樣用得呢！

【規格表】

制式︰GSM、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE

處理器：Snapdragon 205

儲存：4GB + 32GB（microSD最大32GB）

屏幕：2.4吋QVGA

鏡頭：200萬像素

系統：KaiOS

電池：2,100 mAh

體積：145.4 X 62.1 X 16.11mm

重量：161g