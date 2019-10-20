深諳潮流走勢的本地服裝品牌LAKH supply，早年以方便Sneakerhead配襯波鞋的Pinroll Jogger褲款打響名堂，其後褲而優則衫，先後推出過以拼接丹寧為主題的Indigo Collection及重磅純棉布料打造的Knitwear Collection，進一步滿足活在當下的潮流之士服裝需要。今個秋冬，LAKH supply就以去年推出採用山系風格設計的Camping Collection為基調，並加入大熱的機能元素去演繹出嶄新風格的Techwear Collection。

系列分別會有Tactical Vest、Vest Bag及Pullover Vest三款載物能力極高的背心外套登場，當中前兩者均用上輕巧耐磨的CORDURA®1000D尼龍物料打造，正面及背面均有多個不同大小口袋及D-Ring圈扣，以便放置銀包、電話、鎖匙及掛上水樽等等隨身物品，口袋亦附有防水拉鏈及啪鈕細節以防小物跌出。Pullover Vest則用上100%純棉製作成恍如避彈衣般的「過頭笠」設計，除了正面同樣附有多個防水拉鏈及啪鈕口袋之外，背面更有一個可拆除獨立使用的小袋，而且兩側調節鬆緊的搭扣更加入指南針作點綴，漫不經意地將多項實用機能細節一一融入到三款背心外套當中，並同步推出簡約易襯且具軍事感的Olive、Navy及Black三種配色選擇，啱晒啲多嘢帶出街但又唔鍾意用袋的潮男。