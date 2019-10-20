暖水杯咁大！百吋投影聽歌

潮流興多合一，瀨尿蝦同牛丸都可溝埋一齊做瀨尿牛丸，最近由JC Shop引入的Anker Nebula Capsule II概念亦相近，將微型投影機及270度發聲喇叭放埋一齊，玩味甚濃！

機身採用圓柱體設計，直徑80mm、高150mm、重740g，體積跟一個暖水杯相若，可穩固地座地擺放，也放得入背囊帶住周街去。裝置的前部裝有鏡頭和激光聚焦裝置，頂部是輕觸式方向鍵，背面則是電源按鍵和藍牙模式鍵所在，同時跟機附有遙控，操作跟一般Android TV沒有兩樣，很容易上手。

作為一部小型投影機，它可投射出20至100吋的畫面，支援1,280 x 720p解像度及200 ANSI流明，畫質及亮度都比上代進步不少。在關了燈的房間測試，顏色飽和、畫面明亮，而多得自對校正技術，梯狀變形不嚴重，移動機身時畫面又能迅速重新對焦，省去了手動對焦的煩惱。進入設定還可調校投影模式，例如正投、倒投等，適合不同部室需要。音色方面，8W喇叭比想像中有力，環繞感不俗，缺點是低音差了點，但部室內使用已綽綽有餘。

此機擁有2GB RAM及8GB內存，預載Android TV 9.0，支援3,600+應用程式。連接介面相當豐富，除了USB-C、HDMI、AUX-Out、Wi-Fi及藍牙，仲支援Chromecast，可把手機畫面投射出來。充滿電它可用2.5小時，純播歌續航力更達30個鐘，十分長氣！此機現售五千元左右，坦白講是貴了點，但它的好處是節省空間又能帶出街使用，有這方面需要的話還是值得入手。

模特兒︰Shiro