舊物再造丹寧系列　限量250件潮人必搶

在環保議題迫在眉睫之際，作為時裝業界一分子的品牌都應該有力出力，有橋出橋，盡量減低對地球環境的損耗，所以近年不少品牌都循着這個方向發展。由細川雄太（Yuta Hosokawa）於2013年所創立的潮流品牌READYMADE，最擅長就是玩古着再造，以搜羅自世界各地的古董軍布重塑不同單品變成搶手貨，幾年間已經於全球爆紅，各方潮流品牌合作項目蜂擁而至，所有當時得令潮流單位包括：A-COLD-WALL*、FEAR OF GOD、JUST DON、BAPE、CLOT、TIMBERLAND、BE@RBRICK、村上隆及Travis Scott都有與品牌推出過聯名單品。是次READYMADE就被意大利牛仔褲品牌DIESEL邀請合作， 成為DIESEL RED TAG企劃中第五個登場品牌。

從去年HOOD BY AIR開始，之後到Y/PROJECT、GR-UNIFORMA及A-COLD-WALL*緊接登場，每回被DIESEL RED TAG選中的品牌於潮流領域都具一定分量，而READYMADE通過將古董軍布以Upcycling方式打造成獨一無二潮流單品的設計手法亦早已得到肯定。過往READYMADE不論是自家推出的產品或聯名設計，大多數都是使用從軍用帳蓬或帆布袋拆下的綠色軍布作素材，但是次DIESEL RED TAG x READYMADE則採用循環再用的舊牛仔服飾結合拼接剪裁，打造成6款設計，當中包括兩款牛仔褸、兩款牛仔褲、旅行袋及棒球帽，整個系列共限量發售250件單品，全部均由細川雄太親手製作，所以相信價錢都唔會平得去邊，來年一月就會正式發售，大家就耐心等多兩三個月。