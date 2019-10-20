【決性11點】喜歡戀愛……

歌都有得唱：「誰人都可愛，誰也可不愛……」在愛情路上，有人愛得全情投入，義無反顧；也有人愛得小心翼翼，又想愛又怕受傷害，你又是如何談戀愛的？

Q.男友生日，你打算買以下哪款蛋糕和他慶生？

A.士多啤梨蛋糕

B.意大利咖啡蛋糕

C.鮮雜果蛋糕

D.焦糖芝士蛋糕

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答案分析

A.癡情傻女

你是那種會為了愛情不惜犧牲一切的人，無論是情感上、金錢上都會完全付出，假若你愛上對的人，自然可以甜甜蜜蜜談戀愛，但若然遇上愛情騙子，便有可能落得人財兩失的下場。

B.保持距離

可能是成長背景或過往經歷，令你的自我保護意識十分強，對愛情不能夠全情投入，害怕在付出所有後才發覺所託非人。你強迫自己愛得抽離一點，苦在心裏也只能獨自難過。

C.愛得理智

你是一個懂得享受愛情，但又同時會不斷提醒自己不要過分對愛沉迷的人，你喜歡愛情帶給你的甜蜜，卻又明白愛上錯的人可以為自己帶來多大傷害，所以總是愛得小心翼翼。

D.全情投入

性格爽朗的你，對一切都不拘小節，就連談戀愛也是。你認為愛情一定有甜蜜和痛苦的時候，所以甜蜜時要盡情享受被人愛錫呵護的感覺，失戀的痛苦只是過程，也是一種很好的經歷讓自己成長。