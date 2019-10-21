17層已是港島最高大廈　仲開創賣樓花先河

今時今日17層高的大廈一街都係，但61年前已經可以做全港最高。（互聯網）

電視劇《金宵大廈》雖然已經大結局，不過由於大受歡迎，所以已經決定原班人馬再拍續集。而劇中金宵大廈的原型香檳大廈亦因此劇而再次成為熱話。1957年落成的它，雖然只有8層高，但已是當時九龍區最高的大廈。大家可能會問，那麼當時全港最高的大廈又是哪一幢？答案就是與香檳大廈同樣由霍英東興建的蟾宮大廈。

位於銅鑼灣希慎道2至4號的蟾宮大廈，比香檳大廈遲一年落成（1958之年），屬單幢式的商住大廈，樓高17層的它，取代了當時的中國銀行大廈成為全港最高的建築物，不單戶戶有景，更可環視港島區，比起無敵海景更無敵！除了全港最高這個光環外，蟾宮大廈更開創了本港地產界兩個先河。據報道，由於手上資金不太充裕，因此霍想出以「賣樓花」方式籌集資金，先向業主收取訂金然後興建，業主亦可以分期方式供款，而為了令業主安心，他更同時為樓盤推出「售樓說明書」，引來不少地產發展商爭先倣效。

當年賣樓花時大廈地下為商舖，二樓為寫字樓，其它樓層則是住宅，呎價為80港元，換言之買個單位（面積大部分為700至800呎），不用60萬港元，真係聽到都開心！不過，今時今日呎價又係幾多？盛惠2萬，升幅高達250倍！即刻灰晒！