【老友狗狗】帶着狗狗搬家去

人類搬屋後要適應新環境，何況是狗狗？主人是有責任陪伴牠們一起去適應環境的。(設計圖片)

搬家，即使對我們來說都是極具壓力的大事，何況是狗兒？牠們對環境變化最敏感，突然整個居住環境都改變了，又不了解為甚麼要搬家，很自然會困惑不安。但只要狗家長在搬家前後花點心思，以毛孩的身心健康為前提，仔細安排，就可以協助牠們更易適應。

【搬遷當日以安全為尚】

一個個疊得像山的箱子、來又去的手推車、陌生壯漢出出入入、熟悉的家居被清空，整個環境瀰漫着緊張的氣氛……想想也明白為甚麼狗狗在搬遷日會驚慌。事實上，確有很多寵物（貓狗也有）在搬遷日因受驚而奪門而出，逃得不見蹤影。可能搬運工人只是不小心把門閘開着短時間，就足以釀成意外了，所以狗家長千萬不能掉以輕心。狗狗在當日必須長期掛着名牌，搬運期間盡可能留在安全而熟悉的房間，例如浴室或廚房，又或者由家長全程拖着牽繩；甚至可以考慮由一位家庭成員帶着狗狗出外逛街，或到相熟的朋友家裏暫託一日，避開家裏混亂的場面。

到達新居後，家長不要心急解開牽繩，最好可以先巡視一圈，確保四周安全，把危險的雜物收好。特別是如果狗狗新居設在後院，更必須看清楚圍欄是否穩固完整、有沒有破洞、尖銳物件、容易躲藏的夾縫之類。然後再牽着狗狗慢慢在室內、室外走一圈，讓牠裏裏外外慢慢仔細嗅聞探索。

【搬家初期首重安全感】

搬家時最好把狗兒物品的箱子找出來，先整理毛孩的東西與休息空間，之後才執拾個人物品。例如先把狗狗的床、毛氈、水碗、最愛的玩具或骨頭拿出來放好，有了這些熟悉的味道，狗狗便更容易建立家的感覺。此時狗狗應該已經很累了，大可以給牠一頓豐富的晚餐，讓牠好好休息一下，明天再作打算。

首兩星期家長應着重增強狗狗的安全感與生活穩定，盡量維持牠平時的作息時間與習慣。在新家裏，狗狗可能會較心散或混亂，一些早已熟練的指令變得不可靠，甚至重新發生便溺意外，這些都是正常的。家長繼續以正向獎勵的方法陪牠們多練習，主動教導理想的行為，狗狗很快便可以調適過來。

通常有父母陪伴在家，毛孩要適應室內環境並不太難，挑戰往往在於戶外。特別是你可能由村屋搬進高樓大廈、寧靜小區搬進市區、高層搬至地下擁有落地大玻璃，甚至是由外國來到香港（情況相反通常都容易得多），周遭突然間出現了那麼多刺激，有些毛孩可能接受不了，而多了吠叫、坐立不安、睡得不佳，或散步時顯得激動或迴避，筆者便曾有學生的狗狗在搬家後變得吠人也吠狗。毛孩是需要更多時間、甚至是訓練去適應鄰居進出的聲音、繁忙街道、電梯、與陌生人共處大堂、窗戶外面來往的途人等，家長必須付出更多耐性陪伴牠們學習，或找個正向訓犬師幫助制訂合適的訓練計劃。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理