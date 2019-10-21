東沖有料到：買環保有機百貨做手信

今時今日，環保及有機就是王道，不少顧客購物消費時，都會以這兩個因素出發。唔講唔知，原來曼谷Siam區的Siam Discovery商場頂樓就有名為Ecotopia的區域，內裏提供了多個不同的攤檔，所賣的全都是跟環保及有機相關的產品。有外國入口的、亦有當地製作的，當中有些更是得獎的產品，例如可循環再用的杯碟及刀叉，可多次使用的紙筆墨，還有以有機成分製成的漂染衣服，以及食品、化妝品及Spa產品等。別以為這些產品售價偏貴，其實大都十分相宜，加上商場經常提供折扣優惠，遊客購買都不會覺得價錢「超離地」。除了環保及有機兩大因素外，亦不乏創意之作。例如將米袋及塑膠材料製作成日用品或袋子等，有一些你或會在JJ Market中看到，有一些則是只此一家。有人會認為環保及有機感覺老套，這裏則以這兩大理念為使命，加上產品有創意及特色，不妨在這裏搜購一些產品作另類手信，收到禮的朋友應該會很高興。同場還有一些有機食物如雪條及生果發售，有興趣的朋友可以於這裏試試。

胡慧沖