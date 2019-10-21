三界五行：無欲無求　自然自在

六欲是由眼、耳、鼻、舌、身、意所誘發的六種生理欲念。（互聯網）

七情，中醫一直沿用中華醫學始祖黃帝所講的：喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。儒家是：喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲。佛家是：喜、怒、憂、懼、愛、憎，欲。

六欲，由：眼、耳、鼻、舌、身、意所誘發的六種生理欲念，佛教把這六種欲念的根源視為六根。眼誘發見欲，耳誘發聽欲，鼻誘發香欲，舌誘發味欲，身誘發觸欲，意誘發意欲。

如何有效讓七情六欲回到正覺？《心經》是較容易理解，較容易付諸行動，較容易修成正果的一篇佛經。《心經》較為人熟悉的版本是唐三藏譯的版本，唐三藏譯本開首句是「觀自在菩薩」，而不是「觀世音菩薩」，這是唐三藏的智慧。唐三藏取西經回來，李世民在首都長安建慈恩寺，讓唐三藏靜心在寺內的大雁塔翻譯佛經。為了避「世」字諱，唐三藏變通把「觀世音」譯為「觀自在」。這篇佛經可以「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，做到「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，七情六欲回到正軌，正覺修成正果，就「無無明」，無明就是不明、不清不楚，無無明就不愚昧，六根清淨，無欲無求。「無智亦無得」，無智，是沒有俗世對色聲香味觸法的欲念，捨去了這六種欲念，就有到達彼岸的智慧，「無老死」，「無得」，「心無罣礙」，「無有恐怖」，「遠離顛倒夢想」，安享天年。

所以說，《心經》是令苦難、苦惱的人，渡過苦海，到達彼岸的智慧。

方向宇