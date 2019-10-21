今晚食乜：爆粉！升級版釀蟹蓋

芝士蟹粉焗蟹蓋：烤得金黃的釀蟹蓋，芝士的香氣和蟹粉味道混合，惹味又滋味。（盧展程攝）

據尖沙咀一間五星級酒店米芝蓮二星中菜廳主廚劉秉雷師傅指，今年內地的大閘蟹供應量穩定，不少當造的大閘蟹蟹膏豐厚、肉質鮮甜。大家平時吃到的釀蟹蓋，一般都是釀蟹肉，今次劉師傅就用上新鮮即拆的太湖大閘蟹蟹粉來釀製，成為升級版釀蟹蓋。

劉師傅指，平常炒蟹粉，多會加薑來辟腥，不過他今次就改用芝士，其濃烈的味道和蟹粉很夾，這樣便不用加薑製作。想蟹蓋釀入最多蟹粉，建議將2個蟹蓋疊起做一個大蟹兜，釀入炒香的芝士蟹粉後，掃蛋汁黏上芝士粉便可烤焗。提提大家，如果蟹粉是預先製作再經冷藏，最好以攝氏150度焗5分鐘，蟹粉變熱後再加溫度焗製，以保留其獨特口感。

材料：

蟹粉 150克

蟹蓋 2個

洋葱粒 適量

芝士 4克

芝士粉 5克

鹽 3克

糖 5克

油 少許

蛋汁 少許

做法：

1. 油燒熱，爆香洋葱粒，加入蟹粉和芝士煮勻，以鹽和糖調味。

2. 將兩個蟹蓋合併成一個蟹兜，塞入蟹粉。

3. 面層掃上蛋汁再灑滿芝士粉，以攝氏250度烤3分鐘便成。