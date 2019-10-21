【深夜字聊】床技：睇片派 VS 睇書派

大家嘅性愛技巧係點樣習得嘅呢？睇書、睇愛情動作片，定係實戰經驗嘅累積？不論係邊樣，如果男女雙方對學習方法有唔同，原來都會帶嚟矛盾。早前有男網民稱，自己係睇片派，睇完會透過同女友嘅實戰體驗嚟綜合經驗，而女友則係睇書派，覺得呢啲書先至夠專業。佢話：「我真係唔認同佢嘅諗法，所謂『讀萬卷書不如行萬里路』，梗係睇人哋嘅實戰先至有得着。佢就話片中演出係誇張嘢，書先至係正式方法。我明，但我唔係話睇佢哋嘅演出，而係睇佢哋個玩法。佢就話書係由專家寫嘅，仲可以睇到女性嘅諗法，呢啲先至有參考嘅價值。當然，我都係純粹同佢分享意見啫，問題係佢監我睇佢推介嗰幾本書去做，而小弟卻係睇字例瞓嘅人，感覺好似以前讀書被迫寫閱讀報告，嗰種痛苦法真係筆墨難盡呀！話時話，係咪大部分嘅男人都係睇片派呢？」

網友神回應：

弱男：男人十居其九都係睇片㗎啦！以前我哋成班FD都係睇完傳閱，不知學到幾多嘢，至於睇書，我同我班FD好似冇人咁做囉。

浩HO：我係男人，但我係睇書嘅，所以我認同你女友所講嘅嘢，書真係有參考價值好多。睇片嘛，我都會睇，當娛樂囉，實際做都係用書上知識。

Susi：我真係唔鍾意啲男人將AV嘅動作，放喺現實中囉。我男友佢最初就係咁，我唔係女優呀，我唔識做㗎，好彩佢最後都拎本書嚟望吓，知道鹹片始終係鹹片。

Vitor：兩樣嘢冇矛盾，點解唔可以並存？睇片當搵靈感，跟住再拎本書嚟研究吓，講真，如果重視啪啪啪嘅話，點都會用正途搵嚟學吓，睇片始終唔係一個好方法。