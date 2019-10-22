香港估估吓：近近哋，去鬧市公園BBQ？

如果要香港人票選「最喜歡的飲食方式？」，絕對相信，BBQ與火鍋一定是叮噹馬頭，未能分高下。雖然近年很多食肆已經將BBQ進化到「舒適」級的方法如有人代燒、又或冷氣房就在燒烤爐隔壁，「焦」完立即嘆冷氣等等，但久不久約好一班朋友，浩浩蕩蕩出發去買食物、大包細包去公園，用原始方法「透爐」、從頭享受身水身汗的趣味，誠然是一件樂事！香港地好多公園都附設有燒烤爐設備，而且位處市區，方便到你唔信，是日推介乃係香港人都喜歡的一座山，而這座山的公園就是獅子山公園。

位於黃大仙的獅子山公園，早於1966年落成，佔地約5.07公頃，公園的燒烤場內設置了26組燒烤爐連餐枱及座椅，而燒烤爐的面積甚大，真係一個家族或一行廿幾個朋友一齊圍爐都無問題，由於地點方便，加上燒烤場是24小時開放，老老實實，相信不少人都試過放工後即興或半夜三更去獅子山公園BBQ，而你會發現，現場總有一些人和你想法一樣，所以這個燒烤場是非常非常受歡迎，亦即非常爆場，如果假日想前往的話，的確要早起去「霸爐」，絕對是燒烤界的姜濤呢！﹙笑﹚

環顧這個富有歷史的公園，除了燒烤場受到注目外，還有一項設施同樣大受歡迎，就是獅子山公園社區園圃，園圃內設有55個小園圃供市民申請使用，一嘗做鬧市農夫的滋味，如果有興趣，瀏覽社區園圃計劃網頁便可。大座山，既是公園又是燒烤場更是社區園圃，還有新新舊舊、男女老幼也適切的設施，或許它沒有喜馬拉雅山的傳奇，也沒有富士山的皚皚白雪美景，但我們應該心存感激，這座大山一直默默地滋養了獅子山下幾代人，風雨同路。

交通：樂富港鐵站 步行22分鐘

專線小巴53M 樂富港鐵站-天馬苑

專線小巴72 又一城公共交通總站-富山宏景花園

專線小巴73 又一城公共交通總站-慈雲山中心

開放時間：24小時