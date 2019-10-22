【兒樂事】應否讓孩子參加朗誦比賽？

每年年底都有不同大型的朗誦比賽，包括校際朗誦節等。每人對朗誦比賽的看法也會不同，有些會較着重成績獎項，認為可為孩子爭取入學的機會，這是無可否認，但是當中的經驗也是很寶貴，是難得的學習機會。

【朗誦的重要性】

有些學校會選拔一些有潛質的學生參加朗誦比賽，藉此提升學生為學校爭取獎項的機會。校際朗誦節的截止報名通常是每年9月底，每年一開學，老師一方面要處理很多校務及教學工作，由於人手限制，無法達致普及訓練，只能選拔一些有朗誦潛質的學生加以訓練，達到最高效益。另外，家長也可自行參加各類型朗誦比賽，給孩子不同的磨練機會。

朗誦是一個提升說話教學有效的途徑，它與語文教學是分不開。家長可考慮不同訓練機會，參加各項朗誦比賽，目的不只是為爭取獎項，而是給孩子有機會提升說話表達能力及建立自信。

【朗誦訓練小貼士】

1.運用生動有趣方法理解誦材

有些人誤用背誦方法去記憶誦材，這只是短暫記憶法，不能達到目標。朗誦是一門藝術，我們較喜歡用故事或角色扮演，使學生了解作者寫作詩詞的背景、人物動態、情感等。訓練孩子思維、創造及幻想力，老師亦要加以引導，孩子才能有個人化演繹。

2.正確的讀音

研究正確的讀音，有需要可查字典作參考，不要用俗音。

3.避免過分誇張的聲缐、表情及動作

我們通常會與學生一起研究聲線、表情、眼神及動作，而不是設計一套黑板方式給學生模仿，亦會教孩子如何表達不同的喜怒哀樂情感，例如當一首詩詞有一些憂傷感動，眼神會有淚光，連聲線也有相對配合等；同時注意要與觀眾溝通交流，帶動觀眾進入詩景中。

4.適當的停頓

有些學生在朗誦時不能適當掌握停頓位，其實停頓是因為情感的轉折，有助表達更強烈的感情，營造思考空間，這些是有邏輯及具意思。

Profile

方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監