IB攻略：IB補習社點選擇？

香港IB補習社現在五花八門，究竟如何選擇一間好的教育中心，對IB學生成績非常重要。因為IB學制是外國學制中最難的，就算筆者從事IB補習社多年，一點都不覺得輕鬆。筆者教育中心上年成功出產了十多個IB狀元，我們認為IB補習要有成效，一定要有以下三點。

【IB補習老師一定要精通學制】

IB學制不斷更新，每年的考題都有新變化。IB補習老師一定要跟貼IB課程，否則學生將會學漏了很多新型的題目和概念，然而結果就是犧牲考試成績。例如學生是2020年考IB的，但是教材如果停留在10年前的題目，學生很難在校內考試出眾，因為老師都會採用新年份的題目，而且一個不變的事實，新年份的考試卷子是愈來愈有挑戰性的。所以IB補習老師除了要精通IB學制，同時亦都要每年更新教材。

【IB補習一定要提供筆記】

筆者知道有些IB補習社是不會準備教材以及筆記的，學生來到中心才問學生想學甚麼，補習方式甚為被動，或者筆記可能是老師手寫的。其實這樣對學生的學習不能達到很大的幫助，因為學習是，學懂之後更要溫習，學而時習之，學生成績才可以有所提升。但是沒有筆記或零散的手寫紙，IB學生很難溫習之餘，同時亦都反映補習社對課堂沒有認真準備。所以筆者教育中心嚴格要求每位老師授課之前一定要準備筆記。

【IB補習老師要懂IA】

IB其中一樣與其他學制不同的就是Internal Assessment，學生除了需要應付考試之外，同時亦都要遞交這份內部評估的作業，例如生物科的IA可以是Lab Report，數學可以是研究一些遊戲的成功率等等。所以IB補習老師不能只懂考試，亦都要懂得文字表達和如何構思一份論文，IBDP是大學預科的程度，所以很多IA的題目都是只有老師曾經在大學進修了該些科目，才能有效指導學生。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣