三界五行：道教養生　崇尚自然

道家非常講究養生，在中國歷史，很多道士都享百歲以上高壽，例如有藥王之稱的孫思邈，由隋代到唐代，經歷了六朝，六朝皇帝都想請他去做御醫，但孫思邈一一婉拒，寧願與御醫（很多是他的徒弟）合作，編寫醫書，傳世救人。又例如張三豐，他根據道家的陰陽兩儀，始創太極，朱元璋登基，張三豐已140歲高齡，仍在武當山修煉，朱元璋與朱棣，先後以皇帝的威嚴，請張三豐下山當御醫，也被婉拒，張三豐後來活到二百多歲才升仙。

道家始祖老子，以養心為養生之本，《道德經》的本旨，就是崇尚自然，效法自然，順其自然，用水為榜樣，以柔制剛，潤萬物無聲，能高能低，能上能下，始終安於平淡。

除了《道德經》，有一副對聯被清朝的乾隆皇帝確認為老子所作。這副對聯，本來一直默默掛在瀋陽「三教堂」，此堂始建於康熙年代，是道教全真派十方叢林。乾隆皇帝有一年返鄉祭祖，路過「三教堂」，見這副對聯共十四個字，他居然一個字也不識，上聯第一個字，右邊是「身」，左邊是「寶」，就這麼難倒了精通漢學的乾隆皇。他問隨行的紀曉嵐，紀曉嵐說，萬歲爺不懂，我也不懂。乾隆說，你是國師，是我的文膽，更是《四庫全書》主編官，有甚麼不懂的？紀曉嵐說，只恐說錯，犯欺君之死罪。乾隆說，直說無妨。這樣，老子養生秘笈就在民間流傳。（待續）

方向宇