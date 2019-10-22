點解呢款耳機至啱情侶買？

數碼產品五花八門，但少有為情侶而設。Nakamichi最近好積極，繼在港推出與Ultraman聯乘的鹹蛋超人耳機後，最近再推My Duet TW3 Plus情侶耳機套裝，內含一對TW3X及一對TW3S耳機，並同樣用上型爆黑魂用色，適合至Cool男女一人一對。

兩對耳機外形相近，每邊重量同為6.3g ，戴上耳恍如無物，並各提供12小連續播放時間，真無線耳機中算是長氣。最大分別是充電盒，有大細之分，較大一款高35mm、重44.3g，較細一款高23mm、重19.5g，兩者很容易識認，唔怕拎錯！

技術方面，TW3X耳機支援自動連線配對，能在10米內維持連線狀態，又可以單邊單聲道使用。另外又支援體感操作，快按2下右邊耳機跳歌，長按增加或減低音量，快按3下則啟動語音助手如Siri等等。而除了聽歌，它還內置了迷你收音咪，免提通話一樣得！

My Duet TW3 Plus現已上市，買家可獲免費雷射刻字服務，在耳機及耳機盒上指定位置刻上專屬的字句，刻上綿綿情話，送畀另一半實開心死佢！