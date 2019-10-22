最強機能物料　FUTURELIGHT™

雖則美國戶外服飾品牌The North Face長期有與各大潮流單位及時裝品牌攜手合作，每季亦推出數之不盡的話題之作，但大家都千祈唔可以忘記出色的機能性設計，永遠是品牌最強的撒手鐧。好似今季The North Face採用納米紡織技術打造的FUTURELIGHT™透氣防水面料，就分別應用到SUMMIT SERIES™、STEEP SERIES™、FLIGHT SERIES™多個不同系列的褸款及褲款，提供最全面的透氣防水保護。

以往大多數防水產品都難免會有焗促、悶熱及過重等等缺點，FUTURELIGHT™的誕生就是源自The North Face因應旗下運動員團隊的需求所打造，當中經歷長達3年的研究、開發及測試，最終成功設計出具備柔軟、輕薄、具彈性及耐用特性的品牌專屬防水透氣物料FUTURELIGHT™，最重要是透過納米紡織技術令物料達完全防水，同時擁有比以往更高的透氣度，設計團隊亦可借助此技術去調整服飾結構（編織及紡織）及制定重量，滿足運動員對戶外環境變化所帶來的不同需要。