脊字筆提：沉迷手機遊戲　患上彈弓指

手提電話融入都市人生活，長期機不離手，有位女大學生早前便因為過度使用手機，導致患上彈弓指（Trigger Finger），令手指不能完全伸直，動作怪異，並且感到痛楚。

這位女生自中學開始，已經是運動活躍分子，熱愛跑步及打排球，早前一次排球訓練中，不慎受傷，導致腰椎第五節椎間盤突出，引發腳麻痹，活動不自如，由於她過往有看脊醫，於是受傷後立即前去求助脊骨神經科。在治療初期，脊醫建議她減少運動，需要多休息，經過一個半月治療，以及經常臥床休息，情況逐漸改善，腰和腳不再有麻痹及痛楚，但是腰部仍有少許繃緊。

近期覆診，見到她有少許肌肉萎縮，於是建議可以多走路，有助康復進度。雖然她多了落樓散步，但是活躍的她，未能參與排球活動，感到空閒無聊，於是花多了時間在玩手機遊戲，而且更開始變得沉迷，經常低頭握着手機，手指屈曲在屏幕上掃來掃去。

長期維持這個姿勢，有一日她突然發現右手食指不能伸直，要靠外力才能幫忙拉直食指，但是一放鬆就變回屈曲。她來覆診治療腰椎間盤突出時，詢問這情況，替她檢查證實患上彈弓指。

手指經常重覆一個動作，好像這位女大學生日日機不離手，使到拇指及食指出現肌腱充血，甚至發炎；當彈弓指出現後，拇指及食指有可能只可屈曲但不能伸直，又或者只可伸直但不能屈曲。

治療彈弓指，脊醫會使用專用的金屬工具，放鬆手指肌腱，加以超聲波來幫助消炎；脊醫亦會建議患者回家後，將手放在暖水中，做手指伸展運動。經過幾次治療，這位女生的彈弓指情況已經改善，手指活動如常。

彈弓指患者需要多注意手部動作必須緩慢，避免勞累以及長期作頻繁的屈伸活動，例如扭毛巾等，少接觸涼水，可減少局部刺激。由於彈弓指的成因是患者長期重複特定動作，故此，要改善習慣才可避免痛症復發。脊醫建議，長期使用手機者，每半小時便要休息下來，或做紓緩手指、手腕及前臂的伸展動作，放鬆手部肌肉及關節。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家