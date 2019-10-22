蜜糖燒酒　甜甜哋唔嗆喉

韓國人喜歡喝酒，而燒酒更經常出現在他們的影視作品中，同時也是旅客到韓國時很喜歡嘗試的一種飲料。但不得不說燒酒喝下去時的那種嗆喉感覺，不是每個人都能接受，所以韓國燒酒都會經常推出一些新口味來滿足各類「酒徒」需要。這次他們就嘗試把蜜糖放在燒酒裏，聽起來是不是有種潤喉Feel呢？

其實不少人會喝蜜糖水解酒、喉嚨痛的時候也會喝蜜糖水潤喉，溫性滋潤的蜜糖，跟烈性的燒酒混合在一起，到底夾不夾？這次推出的蜜糖燒酒，酒精濃度是9.2%，加入了麥蘆卡蜜糖， 嘗過的網民說充滿蜜糖風味，有點像蜜糖水裏加了幾滴燒酒。也有人說味道甜甜的，沒甚麼酒味，一不小心可能就會喝多了。

如果喜歡蜜糖的人，喝時再加多點蜜糖，可能會更好飲，是女生聚會的好選擇，現於韓國CU便利店有售。不過大家要注意，在韓國便利店買完酒類產品最好帶回酒店喝 ，因為在便利店喝是犯法的。根據當地《食品衞生法》，民眾只允許在「一般飲食店」內喝酒，而不少便利店都被指定為「休憩飲食店」，因此在內喝酒皆屬違法，最高會被罰款5,000萬韓圜或被判5年以下刑期。為了有個完美的旅程，還是小心點好。