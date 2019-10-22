常玉《曲腿裸女》　刷新藝術家拍賣紀錄

畢生浪迹巴黎的華人藝術家常玉，其藝術始於花卉而終於裸女，既是亞洲藝術史上的海外奇葩，也是西方藝術史上的東方明珠，讓不少藝術收藏家對其作品趨之若鶩。像一件作於1965 年的油畫作《曲腿裸女》，最近於拍賣會寫下197,974,000港元的成交價，刷新藝術家拍賣紀錄。

《曲腿裸女》是常玉最後一件裸女作品，堪稱其人生終極鉅作，常見於藝術家油畫全集及其他重要出版，堪稱經典中之經典。畫中裸女躺在純白色的抽象背景中，雙腿一橫一豎屈曲交疊，而最異乎尋常的，是藝術家採用從底下往上看的方式，特寫放大了裸女的下半身與私密部位，上半身僅以臉部和胸部作壘疊式露出，並支出左臂。該畫作表面寫人，實際上是將雄奇造化寓於人體，使西方裸女主題從戀愛情色中解放，同時讓東方山水美學找到西方的傳繹方式。

同一個拍賣會有另一幅常玉的裸女作品《中國花布上的粉紅裸女》亦以49,904,000港元的高價成交。畫作作於1930年代，畫面隽雅靈秀，裸女的背影丰姿不僅與西方古典名作遙相呼應，更凸顯藝術家誇張變形的藝術語言。