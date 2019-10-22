新版蝙蝠俠謎語人是他　幸好不再是占基利！

《JOKER小丑》口碑及票房都不俗，男主角Joaquin Phoenix更是奧斯卡男主角獎大熱，為本來一直低迷的DC超級電雄電影，打了一支強心針，令一眾DC粉絲更期待睇到由《吸血新世紀》系列男星羅拔柏迪臣主演的新版《蝙蝠俠》，而電影公司早前就公布了電影中的反派「謎語人Riddler」將由Paul Dano出演。其實早前一直有傳電影公司想找曾演出《華爾街之狼》的Jonah Hill來演謎語人一角，但結果兩方談判破裂，最後電影公司找Paul Dano來頂替。

如果你是蝙蝠俠迷，都應該記得90年代的《蝙蝠俠》電影，電影公司都會找一些超出名的巨星來演反派，好像在1995年的《新蝙蝠俠不敗之謎》中，就找了占基利來演謎語人，但雖然占基利名氣超大，但演出評價卻相當差，所以他演出了《新蝙蝠俠不敗之謎》後，就無再在蝙蝠俠電影中出現了。反觀Paul Dano名聲當然細得多，較為香港觀眾熟識的出演作品相信是《陽光小小姐》。至於為何電影公司會找他？原因是導演Matt Reeves表示今次新版蝙蝠俠電影，會加入很多偵探元素，所以Paul Dano的風格會很適合，至於能否為《蝙蝠俠》電影注入新元素，就要等電影上映才有分曉。

說回謎語人Riddler，本名是Edward Nigma，初次登場於1948年10月的《偵探漫畫》，他雖然是DC漫畫中的超級反派，但卻沒有任何超能力，每次都是靠天才級智能來犯罪，他喜歡在犯罪後留下謎題，讓人去解答，以犯罪來炫耀自己出色的智慧。