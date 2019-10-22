【深夜字聊】做足前戲　助投入激情

Q：本人30多歲，向來都很自卑，陰莖在勃起時長度有5吋，交歡可維持10多分鐘，因為龜頭部分特別尖細，看起來外觀不夠雄偉，覺得似一支刨尖了的鉛筆。新結交兩個月的女友好像不介意，但我始終有些介懷但又不敢問她。她經常要求很多前戲，很想我吻她和愛撫全身，先幫她達到高潮，我樂意奉陪，同時就會想是不是我不能夠滿足她呢？究竟女友是怎麼看我的性能力呢？

古先生

A：女友每次都要求前戲，代表她全情投入性愛激情，浸淫於享受性愛歡愉。能與女友置身於性福裏，難能可貴，閣下千萬別要鑽進負面思維，礙於個人長期陷於自卑感，而衍生錯誤推測，看扁自己之餘，亦將女友那強烈的性需求扭曲地看成口是心非。

男女的性慾官能結構不同，女性往往需要透過更多的前戲和愛撫，如刺激摩擦外陰和乳房等性敏感地帶，以達致慾仙慾死的境界，卻較難單靠陰道交獲得性高潮。故此，有部分男士會嘗試以前戲愛撫去取悅伴侶，讓女方得到充分的性快感，甚至於陰道交進行前已先行獲得性高潮，當看到伴侶的性滿足來了，男方的性自信亦會增強。

閣下能重視前戲，投其所好，正好圓滿配合女友所需。若仍以為整場性愛都應只靠性器官擔大旗上陣，實在只是一種局限性的、不必要的想法，伴侶喜歡前戲愛撫，男性給予充足的前戲體驗，可留下深刻的良好印象。

陰莖長短粗幼，龜頭是尖是圓，均是天生的形態，男性宜以平常心對待性器官外觀，也不宜有比較之心，耿耿於懷。倘若時常感到自卑，只會整體地打擊性自信，內心生出一種自己的身體「見不了人」、「不及別人」的負面心理，在這種自我標籤之下，面對性對象仍自慚形穢，那又怎能自如地投入性愛？結果只會抵抵銷了快樂感覺，破壞性福。事實上，只要她滿足你亦滿足，便足夠了。

李偉儀