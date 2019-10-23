順風快遞：超平機票 冇資助都買得起

越南富國島有不少海灘及Resort，是hea遊的好地方。（資料圖片）

有傳政府資助大家買機票，百二蚊咁多！嘩！真係多謝晒！不過依家仲未有進一步嘅確實消息。其實要搵平價機票，一啲都唔難，甚至平到幾十蚊都有（當然未包機場稅之類啦），就算冇資助都買得起啦！

【69蚊平飛越南】

越捷航空Vietjet剛剛推出平飛度假勝地富國島！不過要喺，11月23日前出發，單程HK$69蚊咋，來回連稅大約五百六十蚊起，但要留意係未包行李寄艙，其實平平地飛去住吓Resort歎吓世界，暫時遠離香港嘅是非，都未嘗唔係一件好事！

預訂日期：即日起

出發日期：即日起至11月23日

【沖繩回港1,000円】

樂桃航空亦推出咗單程1,000円優惠！由沖繩及大阪回港，八十蚊都唔使，不過去程就自己諗掂佢啦！假如連稅的話，沖繩單程約二百六十蚊、大阪回港約三百蚊，明晚開始發售，大家準備啦！

預訂日期：10月23日 9:00pm至10月28日11:00pm

出發日期：11月5日至12月23日、2020年1月3日至1月13日、1月15日至3月28日 (沖繩)

11月6日至12月24日、2020年1月3日至1月13日，1月15日至3月28日 (大阪)

【HK Express買去程送回程】

HK Express剛剛推出買去程，回程$0優惠！包括咗24個航點開賣，其中香港飛台中HK$208起、日本HK$358起、韓國HK$378起，以最平的台中為例，連稅只係七百四十蚊左右，都幾抵玩架！

預訂日期：即日至10月27日

出發日期：2019年10月28日至2020年9月21日

2019年10月28日至2020年3月28日 (沖繩/熊本)