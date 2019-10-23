Tissot多年來一直跟賽車計動有深厚淵源，現時除擔任MotoGP電單車大賽的官方計時外，品牌自1973年起跟傳奇車隊Alphine合作，而到了1976年更支持瑞士車手Loris Kessel參加F1賽事。去年開始品牌再次跟Kessel家族及旗下的 Kessel Classics車隊重新展開合作關係，車隊擁有的黑白色Tissot Formula 1跑車更在2016年於摩納哥經典老爺車大賽中勝出。

為紀念品牌跟賽車的長久關係，品牌今年特別推出Heritage 1973復古計時腕錶，腕錶設計靈感源自1973年的Navigator賽車腕錶。腕錶採用當時甚流行的立體橢圓形咕𠱸錶殼，配以盒式藍寶石水晶玻璃錶鏡。錶面採用近年深受錶迷歡迎的Panda Dial設計，邊緣設有測速計刻度，配以橙色秒針及計時針。黑色小牛皮錶帶飾有面線，重現品牌於60年代創製並取得專利的經典錶帶造型；上面的較大穿孔深具代表性，讓人聯想起當時的賽車轉向盤。錶殼直徑43mm，搭載ETA Valjoux 7753自動機芯，限量1,973枚。