三界五行：自我修煉　延年益壽

乾隆在瀋陽「三教堂」老君殿前發現了一副他看不懂，而且一個字也不會唸的對聯，問身邊的大學士紀曉嵐，紀曉嵐擔心讀錯了會「犯上欺君」。得到乾隆「免責免死」後，紀曉嵐揮手請來該道觀的住持道長見證，自己搖頭晃腦吟誦：「玉爐燒煉延年藥，正道行修益壽丹。」

道長點頭稱是，並解釋，此對聯最先在陝西周至的老子「說經台」懸掛，都是用道家獨有的字體書寫。對聯的大意是，以自己身體為煉藥的爐，用正確的思想品行去成就益壽延年的內丹。後來乾隆御賜「太清宮」此名代替「三教堂」。

莊子也很重視養生，他主張逍遙自在過日子。《養生主》是莊子的名篇，是他的道家思想重心。主，意思是最基本、最重要的。養生的人，不管有沒有宗教信仰，信仰甚麼宗教，都不妨一讀。

《養生主》開宗明義就說：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已。已而為知者，殆而已矣！」（我們的生命有限，世間萬物卻是無限，用有限的生命去追求無限的東西，傷身傷神；既然明白了這個道理，還不斷去追求，危殆之極！）

照字面去解釋，「知」字可以是知識，但如果這樣解，就是放棄求知了，所以，把「知」解釋為答案、結果，就比較符合養生之道。「明知不可為而為之」，是養生、做人、做事的大忌。

方向宇