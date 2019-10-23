澳門童遊北區導賞遊　仲係免費添

出外旅行，到此一遊很易，想深入了解卻很難，通常遊覽完，腦海仍一片空白。澳門是個滿載歷史故事的地方，有導賞員帶遊，肯定有很多故事聽。今個月逢周六、日有「童遊北區」活動進行，免費參與外還透過話劇形式講古仔，讓大小朋友生動地感受及了解澳門北區的過去，肯定好玩！

環境劇場 賣人情味

為慶祝澳門特別行政區成立20周年，澳門近日舉行了連串活動，其中包括推廣北區獨有的旅遊及美食文化，及大賣社區人情味。由於旅遊導覽形式在過往恒之已久，為求更能「刺激」起大家興趣，故近年新試推行「童遊北區」活動；在原創基礎上介紹步行駐點，並結合話劇形式，向大眾「表達」澳門回歸20年來北區居民的小故事，希望藉此吸引旅客及市民到北區旅遊消費，提高旅客與本土市民對北區旅遊文化的認知。

如此創新具創意的北區藝遊項目，究竟是如何運作？原來很簡單，參加者只要在起點關閘廣場集合後，便可跟着駐點介紹演員，尋找昔日的北區歷史及故事。演員會在個別地點以街頭話劇形式，演出不同小故事，讓它變成一幕幕旅遊文化環境劇場，分享故事之餘，更帶出北區的人情味，大大增加了社區旅遊氣氛。是次活動在去年只有12場環境劇場，今年已增加至16場，可見反應相當不俗！

歷史回帶 玩樂體會

關於童遊北區路線，每場參觀者都會先在關閘廣場集合，然後從關閘拱門及關閘天地，沿三角花園、蓮峰廟及林則徐紀念館的方向走，最後經過觀音古廟，到達望廈炮台才結束，整個行程約需兩小時，中途會停留約6個地點。首先第一站是關閘，參加者透過導覽，會了解澳門昔日中國貨物流動走私的原因，並得知關閘馬路前段的由來與改變；然後透過戲劇，看到一個關於小孩接濟家鄉的故事，從中認識16世紀至中國改革開放的一段歷史。

之後在關閘天地，又會上演一個講述小孩在工廠度過暑假的故事，反映當時北區的工業社會面貌，更有趣是體驗工作坊，大人細路一起鬥快剪線頭，還要鬥快反手襪。玩了一輪，轉眼間又會去到三角花園，導覽會講述三角花園的由來，讓你認識當時社區狀態，更「驚喜」是上演一段八仙飯店滅門案，反映當時新移民帶來的問題。跟着會到蓮峰廟，透過小孩在蓮峰廟中玩耍的情節，帶出他們貧窮但知足的生活。最後一幕戲劇是講述澳門「龍的行動」，它是澳門在1989年的大規模登記行動，以解決當時澳門無證兒童的問題，從中讓人了解到當時澳門家庭的心態，更能體會澳門情懷。

澳門北區旅遊文化環境劇場2019—童遊北區

日期：10月26日、27日（每日兩場）

時間：10:30am~12:30pm / 3:00pm~5:00pm（每場約2小時）

地點：花地瑪堂區（北區）

路線：關閘拱門、關閘天地、三角花園、蓮峰廟及林則徐紀念館、觀音古廟、望廈炮台

集合地點：關閘廣場（望廈炮台結束）

票價：全免（每場名額30名）