ThinkBook 13s　安全至上

上班族的Laptop經常儲存大量重要文件、檔案，保安功能尤其重要！Lenovo最近就推出新機ThinkBook 13s，專為商務一族而設。ThinkBook 13s外形相對大路，優點在於採用鋁、鎂金屬機殼，令機身僅重1.34kg；而且屏幕可以180度平躺，使用上更加靈活。安全性方面，新機設有指紋識別器，可用作驗證及開機；另支援Discrete TPM 2.0，將用家的私人資料包括密碼、電子證書加密。而屏幕上方的視像鏡頭同時加入ThinkShutter相機蓋，唔怕電腦被入侵再開鏡頭拍下用家私隱；並採用防潑濺鍵盤，可承受高達60ml的液體，提升耐用度。值得一提是，ThinkBook 13s備有HARMAN喇叭，而機身的雙咪高峰及雙喇叭均獲Skype for Business認證，開電話會議就大派用場。

硬件上，ThinkBook 13s最高可選用Intel Core i7-8565U處理器、16GB DDR4、512GB SSD以及AMD Radeon 540X顯示卡。官方表示續航力長達11小時，並支援RapidCharge技術，1小時內就可以將電量充電至80%。