「星爵」Chris Pratt聯名系列　11月限量發售

於Marvel電影系列《銀河守護隊》中飾演「星爵」一角備受影迷愛戴的荷里活巨星Chris Pratt，原來私底下是一位支持TUMI近10年的忠實用家，多年來每趟出門旅程都必定會使用TUMI行李箱，早前拍攝品牌廣告照時與TUMI創意總監Victor Sanz言談甚歡，所以就促成了今個秋冬由雙方共同設計並只限於亞太及中東地區發售的TUMI x Chris Pratt聯名系列誕生。

系列單品設計靈感源自這位荷里活巨星日常收納行裝的個人風格，設計細節涵蓋他外遊時的各項需要，例如可以隨時隨地為電子產品充電的USB插口（充電電池需自備）及備有防水襯裡及通風孔的口袋，整個系列共會推出多款單品，當中包括：全新款式的2合1背囊旅行袋（大及細兩款尺寸）、前蓋可擴充行李箱（寄艙及手提兩款尺寸）、旅行手提電腦袋、旅行收納包、旅行收納袋（三款尺寸）及水樽，除了於每個袋款及行李箱加入標籤，例明所使用的物料及製作部分之外，於袋款手挽、拉鏈鏈扣、襯裡及個人化名牌的外框都加入由Chris Pratt親自揀選的搶眼橙色作為此聯名系列標誌性細節，令系列各款單品更顯獨特性。