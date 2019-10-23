東京車展　Toyota強陣預視未來

2019年日本東京車展舉行，儘管本屆的參展品牌數量不多，但作為東道主的豐田汽車（Toyota）就強勢列陣，展出多款令人眼前一亮的概念車。大會主題是OpenFuture，而豐田展現未來的發展方向，以自動化、電動化及智能駕駛為主題，陳列出多款電動概念車，包括了e-Racer、LQ及用作短途駕駛的電動車等，另外亦展出了全新第二代燃料電池車Mirai，令車迷目不暇給。

Mirai Concept

除了混能車款及未來的電動車外，廠方另一戰線是燃料電池車（Fuel Cell），今次展出的Mirai Concept（日語解：未來）概念車，採用TNGA後輪驅動底盤，令到車身體積大幅增加，長度達到5米及約3米的軸距。打開車門可見布局頗具豪華感覺，同時亦由前款4座位增加至5座位，令實用性大幅提升。至於續航能力方面，廠方稱較前款增加了30%之多，即約650km之遠。

GranAce

這款全新名為GranAce的大型MPV將會是焦點之一，擁龐大的車身體積，長、闊及高分別為5,300×1,970×1,990mm，軸距更達到3,210mm，車頭配以大面積鬼面罩極具氣勢，還有是LED頭燈，重點所在當然是車廂布局，車廂空間頗大，預計將提供6座位2+2+2編排，以及8座位2+2+2+2，更備有獨立座椅及按摩功能，動力上將預計是2.8公升柴油引擎及配上多項行車安全輔助系統。

LQ

日系品牌車款特別受歡迎，細細粒加上渾圓設計，有趣外形非常吸引。心水清的車迷應該記得，它是源自廠方在2017年在CES展推出的Concept-i，來到今天LQ加配了最新的Yui人工智能系統，可根據駕駛者當然時的如情緒狀態，系統會自行調校出最適合的駕駛氣氛，如座椅、車廂燈光、冷氣及香氛等，同時更可根據路況播放不同音樂。新車將配備了Level 4自動駕駛技術，令駕駛者可以在最舒適的駕駛下享受車程。

Lexus LF-30 Concept

Lexus在展出的車款不多，但這款LF-30 Concept一出場就成為全場焦點，震撼視覺的外形科幻感十足，車身外形達到5,090mm長，預計將會配上一台達到110kW的電池，可輸出相等於544hp馬力及700Nm扭力，由0-100km/h只需要3.8秒，極速可達到200km/h，以WLTP計算續航距離達到500km，支援150kWh快速充電，同時將會具備自動駕駛系統Level 5功能。

鳴謝:皇冠汽車