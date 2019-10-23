袋控注意：歐美潮女爭住挽Top Handle Bag

天氣終於有點秋意，女生都火速換上秋裝，穿新裝當然要配翻個新手袋趁機炫耀吓。說到秋冬手袋潮流，甚麼款式最流行？首推Top Handle Bag手挽袋。

一直以來Top Handle Bag都是淑女們的至愛，方正外形實用性與優雅兼備，成為手袋款式中的經典，但近年手挽袋不再局限於傳統的方正外形，設計師將有趣的線條和細節融入，打造獨特又有趣的外形，令手挽袋成為潮人寵兒，個個都爭住挽。近年潮人對小眾手袋愈來愈渴求，有幾個新興袋牌便成為了時尚網店Net-A-Porter今季力捧，包括THE SANT、NATURAE SACRA、RATIO ET MOTUS和YUZEFI，均帶來自成一格的高質手挽袋，絕對值得女生們留意。

於去年才成立的西班牙品牌THE SANT以其造型新穎的手袋設計，瞬間紅遍IG界，其中Kinchaku和Furoshiki兩款手袋獲高度注視，呈長方形硬挺的Kinchaku以古代日本存放貴重物品的「巾着袋」為靈感，再配上有趣獨特的褶皺手挽；另一款Furoshiki以日本傳統包裝禮物的長方形包袱為靈感，摺疊式袋口令手袋更顯與別不同。NATURAE SACRA從當代藝術、雕塑和室內裝潢吸取靈感，富有藝術美感的皮革手袋誕生於米蘭設計工作室，每款手袋都配有線條獨特的樹脂手柄，成為吸睛亮點，千萬別錯過標誌性的Aiges和Ourea款式。來自紐約的RATIO ET MOTUS是另一個於去年冒起的名字，以簡潔線條營造低調美感，主打款Twin Frame手袋雖然外形復古，但手袋外附有另一個小手袋，就如名字般像雙生兒一樣，小手袋可裝可拆，一袋兩用，加上不同的顏色組合，簡約長青也是其大受歡迎的原因。