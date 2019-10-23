10月初一場在香港舉行的拍賣會中，Maison Joseph Drouhin酒莊多瓶珍藏全數成功拍賣，當中以Musigny 1999 Joseph Drouhin價值最高，成交價達$105,400，其他酒藏如Chambertin, Clos de Bèze 1999 Joseph Drouhin售$27,280、Chambertin 1995 Joseph Drouhin則以$23,560成交，可見這個百年酒莊捧場者眾。

Maison Joseph Drouhin由Joseph Drouhin創辦於1880年，現已傳承至第4代Frederic J. Drouhin，一直堅守着傳統的釀酒原則，每瓶酒皆着重表現每塊葡萄園的特色。酒莊總共擁有73公頃葡萄園，分散在近90個勃艮第的法定產區中，但其實最初葡萄園僅限於Beaune一帶，後來才陸續擴展到Clos des Mouches、Musigny等地區，1968年開始延伸至Chablis的特級葡萄園（Grand Cru），成為勃艮第（Burgundy）Beaune產區最著名的酒莊之一。Maison Joseph Drouhin使用的葡萄主要來自老葡萄藤，由2006年起轉用自然動力法耕種，人工修剪葡萄葉令葡萄接觸更多陽光，另外又以人手採收葡萄，天然釀酒方法成就百年經典。