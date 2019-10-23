【深夜字聊】男友太體貼都好煩

遷就女士嘅男人會被稱為體貼，而唔遷就女士嘅男人就……不過如果事事都要問準女友嘅話，原來喺某啲情況下對女士嚟講都唔係好事。早前有位女網民稱，男友親熱時下下都要問過至做，搞到佢嬲嬲豬。佢話：「我男友係就係體貼，平時去邊度玩同食乜嘢，佢都會問過我先，呢點我真係覺得佢係個暖男，但係喺床上佢都係問過晒，咁就好冇癮囉。問過晒嘅意思，即係佢喺做嘅時候，會問我可唔可轉玩推車仔，又會問我呢個力度啱唔啱，然後又問我呢個動作舒唔舒服。問吓本嚟無妨，下下都問我覺得冇晒Mood囉。佢又會覺得我黑面，然後問我係咪有乜嘢做得唔啱。我講畀佢聽，好似會令佢覺得混亂，以為想佢大男人啲，呢點我肯定唔想。如果佢唔變咩，我又覺得冇興趣，唔知點樣先至可以令男友Get到我諗法呢？」

網友神回應：

派斯：女人真係麻煩，又要就佢又要佢自己話事，真矛盾。我覺得成件事都係你嘅問題，反而係令你男友變成咁呀。

May：你咪同佢講囉。佢有分析能力㗎嘛，點會混呢？做得男友梗係要識得氹女友啦，佢諗唔明嘅話咪等佢慢慢諗囉。

Vivi：你可以用動作嚟令佢Get到㗎嘛，唔使次次都講嘅，久而久之佢會識做。好似我老公咁，我縐吓眉頭佢就知道要轉動作或大力啲，呢啲咪默契囉。

誠實小胖：我真係戥你男友可憐，又要體貼你嘅諗法，又要做得你舒服，仲要配合埋你心情，做你個男人真係攰呀。