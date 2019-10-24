【健樂事】補冬不如補霜降　3大食材助養生

今天是霜降，乃秋天最後一個節氣，代表現已是深秋，天氣漸冷，愈來愈接近冬天。民間有句諺語——補冬不如補霜降，意思是趁霜降進補，比起冬天進補來得更有效，並以「平補」為宜，即飲食上應多吃一些具潤燥、健脾、養胃等功效的食物。像以下3款食物——蜂蜜、百合與杮子，均適合霜降食用，各有益處，絕對是養生佳品！

1.蜂蜜

屬天然滋養食品，味甘，性平，歸入肺、脾、胃、大腸經，能滋潤皮膚、潤腸通便、潤肺止咳，還有解毒功效。若以蜜糖沖水飲，水溫應控制於50至60℃；若水溫達80℃以上，將令蜂蜜蘊含的營養素受到破壞。另外，空肚服用蜜糖水，可能會造成胃酸增加，引致腸胃不適，建議飯後（1.5至2小時）才喝。

2.百合

有野生及曬乾之分，以鮮百合的質素較高，可用來煮粥、煲湯、煲糖水，當中蘊含澱粉質、蛋白質、脂肪、鈣、磷、鐵、多種生物鹼，以及維他命B1、B2、C等營養素，適合病後虛弱者食用。在中醫學角度，百合味甘性微寒，入肺、脾、心三經，具有清火、養心、安神、滋補、潤燥、促進新陳代謝等功效。

3.柿子

有清熱潤肺、生津止渴等作用，對燥熱引起的咳嗽有幫助。它又含水溶性纖維與鉀質，前者能降膽固醇，後者能降血壓、去水腫；但有兩點要注意：第一，切忌空腹食大量柿子，否則有可能引起「胃柿結石症」；第二，因柿子含大量糅酸，若混合過量的蟹肉、雞肉、雞蛋等高蛋白質食物，容易出現胃痛或屙嘔等不適。