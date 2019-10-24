名牌服飾特賣　最低一折！

時代廣場展銷集由10月24日起至10月29日會舉行名牌服飾特賣，貨品最低減至一折！（客戶提供）

【特約報道】最近天氣開始涼涼哋，又係時候準備換季喇！時代廣場展銷集由10月24日起至10月29日會舉行名牌服飾特賣，貨品最低減至一折！有多個日本女裝品牌參與，包括SNIDEL、Lily Brown、Mila Owen、Gelato Pique、FRAY I.D、Lip Service、Honey Mi Honey、Merry Jenny等。同場仲有其他服飾品牌例如EPISODE、Jessica、Cath Kidston、REBECCA MINKOFF、THE KOOPLES、Biba、ECCO等等。無論鍾意日系路線，定係成熟斯文嘅返工款，都一定買到心水貨品。

【購物攻略】

日本女裝品牌SNIDEL一向深受香港少女喜愛，3折後連身裙幾百蚊就買到！原價HK$1,660-HK$1,870，特價HK$498-HK$561。Honey mi Honey圖案針織上衣 HK$567（原價HK$1,890）。絲絨連身裙HK$657（原價HK$2,190）。買4件2.5折；8件以上1.5折！買得多減得多！

手袋款式減至1折，Dissona手袋減至HK$239，Gillivo手袋折後HK$199就有交易，HK$200都唔使！

另外，場內鞋款都好抵買，EMU澳洲女裝純羊毛雪靴減至HK$399（原價HK$1,399）。ALDO女裝靴原價HK$1,499-HK$1,699，依家只係HK$299-HK$399；男裝皮鞋減價後HK$399（原價HK$1,499）。買滿HK$500減HK$50，買滿HK$1,000更減HK$200！大家可以趁平買多兩對。

地點：時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：10月24日至29日

時間：上午11時至晚上9時

查詢： 2118 8900