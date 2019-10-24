LIXIL設首個一站式商務解決方案中心　為你解答裝修疑難

【特約報道】開舖做生意，要兼顧的事項多不勝數，有人幫手減輕負擔當然最好，已正式投入服務的LIXIL首個一站式商務解決方案中心就是你的好拍檔。由熟悉產品及擁有豐富裝修知識的專人解答你的裝修疑慮，為商業用家帶來嶄新的服務體驗，提供專業的裝修及產品建議。

【展示潔具系列 提供專業建議】

坐落灣仔的LIXIL一站式商務解決方案中心，位於American Standard陳列室二樓，陳列室一共展示LIXIL旗下三個品牌包括American Standard、GROHE、INAX的潔具系列，產品規格更可兼容其他衞浴品牌的設計，更換過程中安裝的步驟簡單，並且擁有全港最多符合《水務設施條例》及《水務設施規例》的喉管及衞浴裝置，眾多產品均得到水務署的一般認可信，店內專家耐心解答大家對產品的疑問及提供專業的建議，讓用家放心選購。

【三個品牌均獲發《水紙》認可 並註冊「用水效益標籤計劃」】

根據水務署規定，所有在樓宇內部供水設備及消防供水設備使用的供水喉管及裝置，例如喉管、配件、水龍頭、閥門及焊接物料等，均須符合水務監督的規定。在進行水喉工程前所呈報的水喉及裝置，必須事先獲得水務監督批准。水務監督會就喉管及裝置發出一份《一般認可》接納信，俗稱《水紙》，以證明符合《水務設施規例》訂明規格說明，獲發《水紙》的水喉產品亦能在零售市場購買。

LIXIL旗下三個品牌American Standard、GROHE、INAX的眾多產品都獲發《水紙》認可，具有品質保證。另外，水務署於2017年起，推出強制使用已註冊「用水效益標籤計劃」產品的規定，加強用水效益。在強制規定下，住宅處所的廚房及所有處所的浴室和洗手間的水管工程，如安裝沐浴花灑、水龍頭和小便器沖水閥，除獲豁免的特殊情況外，均須採用已註冊「用水效益標籤計劃」的型號。有見及此，American Standard、GROHE、INAX產品均已註冊「用水效益標籤計劃」，方便用家選購。

【焦點產品】

「INAX 3合1洗手台」

結合給皂、出水、烘手三項功能，只要把手靠近裝置頂部的感應器，裝置便會從左至右自動噴射出泡沫、開啟水龍頭及發放暖風。洗手後，濕淋淋的雙手毋須離開面盆，亦毋須用紙，可直接在洗手台以105米/秒的風速吹乾，水也不會滴落地面，長遠可節省成本，亦比較衞生。另外一般洗手間的給皂、乾手設備都需要佔用牆壁及地面空間，INAX 3合1洗手台可節省不少空間。這款洗手台特別適合應用於公共空間例如車站及各大食肆，方便顧客於場內直接使用，免卻專程走到洗手間的麻煩。

「INAX 1.1 公升 座地式感應背入尿斗」

陳列室引入最新LIXIL、American Standard、GROHE、INAX四個品牌的尿斗及沖廁感應器。其中INAX 1.1公升座地式感應背入尿斗，內置直流電源水力感應器，內外表層採用了AQUA CERAMIC的專利超親水技術，可防止污漬黏附在陶瓷表面上，只需用小量水已足夠有效清潔，使內壁時刻保持亮麗衞生。標稱流量為每次 1.1 公升，而沖水效果達每次2公升的超級節水模式，因而被列為用水效益級別第1級。

「INAX ECOCARAT 健康壁磚」

ECOCARAT陶瓷牆壁磚於日本生產，以愛知縣的火山泥為原料燒製。這種壁磚傳承了日本古老智慧的傳統工法「土牆」，有助吸收多餘的濕氣，令屋內變得乾爽，水和污垢不易滲入，可避免牆壁發霉，易於清潔保養，特別適合香港潮濕的天氣。此外可以吸附家具及其他建材等所揮發出的懸浮有害物質，消除及減輕家居異味，打造讓家人安心生活的居家環境。

American Standard陳列室

地址：香港灣仔駱克道233號

LIXIL顧客服務熱線： 2969 7067