姚望四方：旅業寒冬成因在於……

《逃犯條例》修訂風波導致訪港旅客懸崖式下跌，連帶零售、酒店、餐飲業損失慘重。旅遊業首當其衝、引發旅遊業未來路向討論。有意見認為香港旅遊業結構單一、過度依賴內地旅客購物的政策，是導致旅遊業斷崖式下跌的主要原因。筆者認同，訪港遊客中以內地旅客為主，但這並不是旅遊政策造成的後果，而是由香港地理位置決定的。

2003年，內地旅客佔總體旅客比例為54%，這一數字2018年已經上升到78%。事實上近年來，旅發局在推廣方面，只有20%的資源投入內地市場，有超過70%的資源都投放在海外市場，近年一些海外市場表現不錯，例如韓國、日本等。但始終海外遊客來香港不如鄰近的內地城市方便，特別是港珠澳大橋與高鐵開通之後，香港與周邊城市已經形成生活圈，自然會推高內地旅客的數量。無可否認的是，香港與大灣區城市已經成為一個經濟共同體，內地旅客來香港購物消費，香港居民也一樣會到鄰近城市遊覽消費，是一個雙向受惠的過程。香港本地市場有限，要為各行各業創造更大的空間，必然要打開門做生意，吸引全球各地的人來消費、投資，這是香港獲得成功的關鍵。旅遊最大的特點就是消費，消費體現在住宿、購物、餐飲上，不止遊客來海外有購物需求，香港人外遊一樣會購買大量物品，這是由各地供應貨物的獨特性及價格決定。香港以往被譽為購物天堂，也是因為香港是免稅港、能夠提供豐富且價廉物美物品，品種價格具備競爭力。

目前香港最大的問題是社會秩序不穩、治安變差、交通受阻，不用說遊客減少，就連香港人也減少外出消費，是整個社會消費信心出現了問題。筆者認為，旅遊業向多元化轉型確實必要，以購物消費為主流的特徵不會短期內改變，旅遊政策要探討的是，如何讓更多遊客願意重臨香港，下篇再和大家詳談。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員