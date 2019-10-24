猿人聯乘新作來襲　撞上德國奢華

日本潮流元祖A BATHING APE®一向是聯乘高手，今次品牌與德國奢華品牌MCM合作推出聯乘系列，結合了兩者的設計精神，將奢華、街頭、音樂與流行文化融合，創造出新一代街頭潮服的指標，必定掀起熱話。

聯名系列將BAPE®標誌性的鯊魚和迷彩元素融入MCM經典Visetos圖案，潮上加潮！運動外套與同款長褲以滿布迷彩印花搭配MCM Visetos圖案，展現出80年代盛行的誇張風格。另外當然唔少得猿人頭Tee，除了以迷彩圖案呈現，也帶來不同色彩搭配Visetos圖案，而Milo圖案衞衣中的小猴則換上MCM的經典干邑色，更顯獨特。

在配飾方面，BAPE®充滿趣味及設計感的鯊魚鬼臉以張大嘴巴的圖案印在MCM干邑色Visetos上， 品牌經典的背包、銀包和旅行包都被重新塑造，配上鯊魚鬼臉、大Logo與其他兇猛動物的襟章設計；迷彩背包更是充滿豐富細節，除了原有的金屬配件、黑色織帶與皮革沿邊，還加上了是次聯名系列獨有、閃閃發光的金屬銘牌。另備有拖鞋和鎖匙扣等單品，打造出完整的聯名系列。