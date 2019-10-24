三界五行：安時處順　寵辱不驚

莊子在《養生主》首段說，以有限生命去追逐永無休止、永無結果的目標，會損壽。接着指出，做善事追求虛名，做壞事遭到懲罰，也會折壽，必須執中而為，才可以保存身軀，保守天命，享受天年，不至於因早逝而無機會供養父母。莊子用心良苦，告訴我們，養生就是養父母。正如俗語所講，「保重身體，猶如孝順父母。」

接着，莊子把筆觸一轉，講了《庖丁解牛》——御廚為文惠君劏牛的故事。庖丁劏牛不用牛刀，只用一把小刀，加上自己的手、肩、足、膝與牛的觸碰，發出像音樂一樣的聲音，好像與牛共舞於桑林，不費吹灰之力，就把整隻牛分割好。庖丁告訴文惠君，他初學解牛，看見的是全隻牛，三年之後，他看見的不是全牛，而是被分割了的牛的各個部位，而現在他解牛，望也不望牛一眼，只是順着牛肉的紋理去解牛。庖丁說，技術好的廚子每年更換一把刀，次一等的廚子每個月換一把刀，而他手上的小刀，已經用了19年，還像新的一樣，游刃有餘。說罷，用布把這小刀揩抹好，小心收藏。

文惠君說：「我聽了庖丁這一席話，明白養生道理了。」這道理就是，順其自然，順勢而為，不硬碰，收藏鋒芒，減少不必要虛耗。

另外，莊子有「安時而處順，哀樂不能入也」的養生名句，安於現狀，順其自然，悲哀和快樂都不會損害身體。

方向宇