今晚食乜：家庭版避風塘炒蟹

鮮味又香辣的配料，有助提升蟹肉的鮮味，但又不會搶去其清甜味道。(郭凱敏攝)

避風塘式的海產炮製方法，是經典的地道港式味道，由於配料比較繁複，好多人情願出街吃。金鐘一間5星級酒店的行政總廚黃平強師傅（Tony）指，其實只需要好簡單的配料及食材，在家都可以做到傳統的避風塘炒蟹。

黃師傅表示，避風塘的配料以辣椒乾及炸蒜為主，要炮製家庭版的避風塘炒蟹，不妨先挑選約800克重的肉蟹，蟹肉夠肥美又不會太大隻，方便家用鑊炒起來仍夠鑊氣。至於配料方面，可以先將麵包糠炒至焦香成金黃脆口、酥香鬆化的效果，有助豐富配料的味道層次。此外，辣椒粉及辣椒乾的分量，則可視乎個人好辣程度調整，但就建議不要太辣太重口味，以免搶去蟹肉的鮮甜味道。

材料：

肉蟹 1隻

豆豉 12克

葱段 30克

麵包糠 50克

炸蒜 100克

蒜蓉 10克

辣椒粉 5克

辣椒乾 40克

海鹽 10克

糖 5克

做法：

1. 劏好的蟹斬件，瀝乾水分後，灑上薄薄的一層生粉。

2. 放入滾油中炸至8成半熟，撈起瀝乾油分。

3. 燒紅鑊後熄火，加麵包糠炒至焦香，再加炸蒜、葱段、豆豉、辣椒乾及蒜蓉快炒至聞到香味。

4. 用鹽、糖及辣椒粉調味炒勻，將蟹件回鑊兜勻即成。