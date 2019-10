靈敢侶情：全心全意 VS 半心半意

很多年之後,我仍然做不到「半心半意」。

對於友情、愛情、總之是情,我黑白分明。愛就全心全意,優點缺點都愛。不愛就是不愛,那管你受人歌頌,抑或千夫所指。

然後總有人勸我:這樣做人很辛苦,說朋友分很多種,所以對人的情感,應該分不同層次︰壞的不用理會、不太好的當泛泛之交、就算是好的,亦不用每每兩肋插刀。

而我就是想不通,若要記住那個人是那個級別,將事情簡單複雜化,難道就不辛苦?

終於我明白,原來,大部分人的不愛,代表恨。而人就是明知恨人不該,所以選擇把人分層次,淡化愛,省卻恨的機會。

但我的不愛,只代表沒有感覺,並沒有恨。

所以,我並不辛苦。愛與不愛,於我來說很簡單,根本不用思考,亦不會花腦力去研究怎樣愛一點、恨一點,又不會被發現,甚至令對方以為被愛。

因而我的情感世界,都剩下很多腦力,容許我思考要怎樣好好愛人、如何設身處地替人着想。當有時間剩,我還可以同情心汜濫地去為不認識的人做很多事。

口說喜歡、但皮笑肉不笑;舉動熱情、心裏無情,這樣活得太累了。我並非長生不老,實在不想浪費時間。

想起Jane Austen的《Northanger Abbey》,小說中有一段字,令我印象深刻:

“There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.”

(為了真正的朋友,我甚麼都會做。我沒有對人「半心半意」的概念,這並非我的本性。)

別人複雜,不代表你要陪跑。簡單一點,人生將會省下很多時間,你就將心力都放在真心愛的人身上吧!不愛的,無必要讓他滯留在你的世界。

你我都不是旅遊勝地。

周靈山,Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家,著作有《邊吃邊瘦2!56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦!50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇,他就是皇帝!》。

Instagram︰lively.com.hk