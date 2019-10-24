靈敢侶情：全心全意 VS 半心半意

將心力都放在真心愛的人身上吧！不愛的，無必要讓他滯留在你的世界。（互聯網）

很多年之後，我仍然做不到「半心半意」。

對於友情、愛情、總之是情，我黑白分明。愛就全心全意，優點缺點都愛。不愛就是不愛，那管你受人歌頌，抑或千夫所指。

然後總有人勸我：這樣做人很辛苦，說朋友分很多種，所以對人的情感，應該分不同層次︰壞的不用理會、不太好的當泛泛之交、就算是好的，亦不用每每兩肋插刀。

而我就是想不通，若要記住那個人是那個級別，將事情簡單複雜化，難道就不辛苦？

終於我明白，原來，大部分人的不愛，代表恨。而人就是明知恨人不該，所以選擇把人分層次，淡化愛，省卻恨的機會。

但我的不愛，只代表沒有感覺，並沒有恨。

所以，我並不辛苦。愛與不愛，於我來說很簡單，根本不用思考，亦不會花腦力去研究怎樣愛一點、恨一點，又不會被發現，甚至令對方以為被愛。

因而我的情感世界，都剩下很多腦力，容許我思考要怎樣好好愛人、如何設身處地替人着想。當有時間剩，我還可以同情心汜濫地去為不認識的人做很多事。

口說喜歡、但皮笑肉不笑；舉動熱情、心裏無情，這樣活得太累了。我並非長生不老，實在不想浪費時間。

想起Jane Austen的《Northanger Abbey》，小說中有一段字，令我印象深刻：

“There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.”

（為了真正的朋友，我甚麼都會做。我沒有對人「半心半意」的概念，這並非我的本性。）

別人複雜，不代表你要陪跑。簡單一點，人生將會省下很多時間，你就將心力都放在真心愛的人身上吧！不愛的，無必要讓他滯留在你的世界。

你我都不是旅遊勝地。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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