Surface Pro 7　公私兩用

講起平板電腦2合1嘅產品，Microsoft嘅Surface系列可以話係最成功嘅例子。而品牌剛剛就正式推出最新一代Surface Pro 7。新機外形上與歷代分別不大，繼續備有12.3吋2K解像度篤芒、招牌的機背多角度支架Kickstand，而機身僅重約775g，便攜性唔錯。 Surface系列一向以用法靈活見稱，今代亦不例外，可以選配實體鍵盤保護蓋、手寫筆或者Surface Arc滑鼠，隨時變成Laptop都冇難度；吸引在3樣配件都提供多款配色，襯埋一套就更加美觀啦！

作為新一代產品，硬件當然要有所升級，均採用第10代Intel Core處理器。最入門的型號採用Intel Core i3處理器、4GB RAM及128GB內存，而最頂級則換上Intel Core i7處理器、16GB RAM及1TB內存，學生抑或上班族都有得揀。今代的電池續航力達10.5小時，以原裝充電器充電1小時即可將電量充至80%，最特別是加入USB-C插口，可以透過外置充電池為Surface Pro 7充電，更加方便！

同場亦推出專為辦公室而設的Surface Hub 2S，備有50吋4K解像度觸控屏幕，但就比Surface Hub薄40%及輕60%。今代更與Steelcase合作，推出專用的流動支架及掛牆配件，外觀更加有型。Surface Hub 2S實用在於支援一系列Microsoft應用程式，包括Windows 10、Microsoft Team、Office 365、Microsoft Whiteboard 以及雲端儲存。當中Whiteboard支援多人同步雲端記事，並加入一系列智能功能，例如手寫文字、手繪表格後，系統就會自動將內容修正，變得更整齊，而且可以插入唔同嘅記事內容、文件等。而Microsoft Team就可以讓多人參與視像會議，並可以將Whiteboard等內容與其他同事分享、協作，就算同事身處唔同地方都可以隨時隨地開會。