街牌大哥大　全球第12間專門店「舊金山」開幕

作為一個地位超然的人氣街牌，基本上Supreme所有大小舉動都必定引來全球Fans關注，好似早前將位於紐約Lafayette Street的元祖總店關閉並搬到曼克頓190 Bowery新址重開，就令不少捧Supreme捧足廿多年的忠心粉絲傷心不已，畢竟於此店付上的時間、金錢同腳骨力都唔少，嗰份感情唔係話搬就搬。

其實自2017年年尾，Supreme創辦人James Jebbia確認品牌被美國私募股權投資公司The Carlyle Group以5億美元入股品牌50%股權後，相信好多人都會估到品牌未來發展「吸金」一定比「踩板」來得重要，要「吸金」除了做多啲好似同LOUIS VUITTON及RIMOWA呢類限量兼定價貴（炒價仲貴）的聯名合作之外，開多啲分店幫手散多啲貨都係相當重要。

早於去年五月網絡已經盛傳Supreme會於加州三藩市開全球第12間專門店（美國境內第4間），但不知何故拖了又拖、等了又等，等足一年有多後，日前官方就正式宣布三藩市新店會選址1015 Market Street開業，相信於10月24日開幕會有新店限定Box Logo Tee推出。從官方圖片可見，新店裝潢與其他分店一樣空間感十足，室內滑板場同Mark Gonzales設計的藝術雕塑當然唔會少。

雖然開分店的確有助「吸金」，但可能啲人會諗點解美國咁多地方，偏偏Supreme新店要揀開喺三藩市？因為此地正正係美國滑板文化發源地，上世紀50s至60s於加州從衝浪演變而成的滑板運動，因為70s中期南加州碰上嚴重乾旱，造就當地板仔將被居民抽乾水的游泳池當作滑板場，此風氣就成為了日後鑊形滑板場的設計雛形，而推動滑板文化不遺餘力的「滑板聖經」《Thrasher》於80s亦是在三藩市所創辦，其他滑板街牌包括：HUF、FTC、DIAMOND SUPPLY CO.及BENNY GOLD（剛剛結束品牌）等等亦相繼於90s至千禧期間發迹於此，所以「舊金山」滑板文化氣息零舍濃厚，向來以滑板街牌自居的Supreme想擴充市場好自然會揀喺呢度開分店。