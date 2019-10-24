【深夜字聊】發射次數少會谷傷？

Q：本人六十歲，做餐廳樓面，兩個月多來工作時感到三角地帶常有像靜電的刺痛，久站就會發生，坐或躺下或小便時不會痛，性器官沒有異樣。泌尿科醫生檢查後指前列腺有少許肥大迹象，但未必是刺痛原因。醫生安排之後再照超聲波，指懷疑是膀胱問題。但我亦懷疑是因為射精次數太少，只間中嫖妓，幾乎沒自慰，一個月才發射一次，谷傷了該部位，亦懷疑是日間站立太久引起。現想趁着覆診前，了解多些個人狀況，謝謝。

蘇先生

A：坊間長期誤傳谷精太久而導致「谷傷」乃是誇張之說，男性平日射精次數疏落並不會引致恥骨部位刺痛，久站也不是疼痛元兇。泌尿科方面，醫生循序漸進進行檢查，首先排除了患前列腺肥大症之可能性，下一步便是檢查毗鄰的膀胱部位。

性器官所位處的三角位置，屬恥骨部位，包含了恥骨體及上下兩支等區域。「恥骨上區」也稱「膀胱區」，何以醫生建議下次覆診檢查膀胱？原因是當膀胱有毛病時，其產生疼痛和不適，通常會放射到「恥骨上區」，該種疼痛分別呈刺痛、鈍痛、脹痛等，嚴重時會擴散至會陰和陰莖。膀胱疾病種類包括急性尿瀦留、膀胱炎、膀胱結石（膀胱結石撞擊尿道內口導致疼痛和尿流中斷）、膀胱腫瘤、慢性前列腺疾病等，還包括一種較少發生於男性身上的膀胱慢性炎症名為「間質性膀胱炎」，它會令男性覺得骨盆腔、恥骨上區、會陰有疼痛感、尿頻、尿急、夜尿頻密等。醫生為求準確診斷，會安排患者接受骨盆腔的X光檢查、超聲波檢查或磁力共振掃描。

恥骨上區不適，由於刺痛感往往猶如輕微觸電，容易遭到男性忽略或誤認作是芝麻綠豆小事。閣下能防患於未然，即時求醫，做法非常正確，因為它可能潛藏著更嚴重的生殖泌尿系統的健康憂慮，必須盡早找出問題根源。

李偉儀