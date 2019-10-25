營事檔案：低脂版素炸醬拌麵　惹味依然

素菜是不少追求健康人士的熱門選擇，這個經過改良的低脂版素炸醬拌麵，能夠保持炸醬的風味之餘，也相對健康。（設計圖片）

近年，素食主義的風潮興起，即使不是素食者也會嘗試素菜，或為了健康而偶爾吃素。今次為大家介紹的是素炸醬拌麵，相信大家聽到「炸醬」這款食物，也會擔心它是否屬高脂肪食物，因為餐廳大多會用上大量肥豬肉丶油分和不同的調味料去烹調，令熱量丶脂肪和鈉的含量相對較高，所以這個經過改良的低脂版素炸醬拌麵，能夠保持炸醬的風味之餘，也相對健康。

【冬菇代替肉類】

醬料方面，選擇了冬菇代替肉類。冬菇的熱量低，脂肪低，含蛋白質和膳食纖維。由於含有穀氨酸，所以冬菇有一種特別的鮮味，經烹調後會釋放出天然的鮮味，而且其質感厚實，口感非常有嚼口，可媲美肉類的質感。另外，冬菇還含有膽鹼和維他命D，當中的膽鹼有助腦部發育和記憶，而維他命D則有助身體吸收鈣質，維持骨骼健康。如果想增加這道菜的蛋白質含量，也可以加入豆乾；豆乾是不錯的植物性蛋白質來源，而且含豐富鈣質。

【洋葱營養豐富】

洋葱含有豐富維他命C和膳食纖維，維他命C有助提高身體的免疫力，並促進細胞生長，亦能夠幫助身體製造骨膠原及吸收鐵質。洋葱亦含有多種硫複合物和黃酮素，具抗氧化功效，並有助心血管健康。此外，洋葱含豐富鉀質，可有助去水腫及降血壓。

【素炸醬拌麵】

材料：

上海麵 1碗

冬菇 1碗

洋葱 1/4個

蒜頭 1瓣

調味料：

豆瓣醬 1/2茶匙

甜醬 1/2湯匙

冰糖 少許

鹽 少許

水 適量

粟粉水 2茶匙

做法：

1.冬菇、洋葱、蒜頭切粒，備用。

2.按包裝指示，煮熟上海麵。

3.用少許油爆香洋葱、蒜頭，加入冬菇炒香。

4.加入水、豆瓣醬、甜醬、冰糖、鹽煮5分鐘，然後加入粟粉水勾芡。

5.把醬汁淋在上海麵上，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。