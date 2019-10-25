美顏瘦身專門店　32年口碑保證

【特約報道】早幾天我在紅隧出口的廣告板更換了，慶幸新廣告板形象獲得粉絲一致好評。有網友見到新廣告，就fb私信問我：「10日真的能減10吋？真的HK$1,988明碼實價？不會誇張失實吧？」我說：「放心吧，現在有商品條例啊！」

我公司的「HK$1,988十日瘦十吋」廣告，為甚麼能大大個掛在紅隧出口？為甚麼能在巴士上賣廣告走遍港九新界？正正因為有真憑實據。「HK$1,988十日瘦十吋」是擁有真人實證報告，能提出真實數據，客戶參加後，接近98%可減達十吋以上。之前更有網友完成這療程，減了5磅、全身勁減31.2吋！連最難減的腰側、拜拜肉也顯着收緊。網絡上已有多個真人實證公開她們的瘦身歷程，大家有目共睹，我也不用多說。全因有詳細報告的支持，紅隧還有巴士這種大型公眾運輸機構，才能讓我們的廣告出街，才能在大家面前出現。

今日你想減肥，問我儀器有沒有效，我肯定地答你，尤其是你要局部瘦身，只要你配合宇宙飲食，是一定有效，而且想瘦哪裏就瘦哪裏。公司32周年慶推出「每日HK$38 瘦餐飽*」優惠，可以一次過做足「十日瘦十吋療程」、「排毒養生組合」、「減脂健體組合」等，集中醫營養學、自然療法和多項高科技療程於一身的王牌療程，幫你改善體質，健康瘦身。很多客人完成療程後更主動要求加碼，再買「HK$3,800 Angel Pass」，一個價錢，任做多項療程，就是因為相信我的補身瘦身方法，支持公司的專業誠信和不Hard Sell手法。

公司32年，只做口碑客，你們可以不相信我的說話，但可以相信網上的評價。周年慶優惠令每間分店都非常爆滿，快把握機會享受療程，我有信心，絕對能助你們減去脂肪，挽回健康。

* 「每日HK$38瘦餐飽」優惠可於5款HK$1,988套組內任選3組，分別為十日瘦十吋、排毒養生組合、減脂健體組合、美白嫩肌組合、美胸升Cup組合，顧客可任選3款惟不可重複。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

中環干諾道中19-20號馮氏大廈地庫 查詢： 3525 0388

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 查詢： 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 查詢： 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 查詢： 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 查詢： 2156 2999

葵芳新都會廣場一期23樓2301-04室 查詢： 3527 0668

上水龍琛路39號上水廣場8樓819-822舖 查詢： 3156 1688

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 查詢： 2440 6188

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。