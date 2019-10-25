FoodieCurly鬈毛妹：回到70年代的東一排骨

去台北玩，到西門町逛街是常識吧！來到這裏要留一留肚子，因為有一間老字號排骨店實在不錯，不吃會後悔。

說的是1971年開業的東一排骨總店 ，快50歲了，多年來還是保持着原來的裝修，綠色的招牌，加上老舊的燈飾與彩繪玻璃，蠻有夜總會跳老舞的感覺。聽說餐廳由小巷起家，後來才搬到現址，全店共500個座位，當年是希望打造成為「台灣最大小吃店」。

舞是沒得跳了，但飯絕對有得吃。餐牌非常簡單，只有幾款小吃和飯麵，大部分都是三個字的，前菜有燙青菜、蝦仁捲、油豆腐等，我的最愛是蝦仁捲，一碟三條才NT$60，炸得外脆內軟，還吃到粒粒蝦仁，十分鮮味。

主食一定要吃招牌排骨飯，只需NT$150，除有一大塊排骨之外，還有熱湯和肉燥飯，肯定飽肚吧。排骨的炸粉很薄，輕身鬆脆，排骨有肉汁，而且整塊排骨帶着明顯的胡椒香氣，很美味，鎮店之寶當之無愧。

另外，我也試了麻油雞，除雞塊外，內裏有幾塊糯米糕，大胃王才可以全部幹掉。麻油雞的酒味比麻油味更突出，雞肉有點硬，個人來說不太喜歡，但我的酒鬼朋友就表示十級喜愛，所以口味真的各有不同，自己來試過才說得準！

其他選擇還有雞腿飯、魚排飯、牛南飯、咖喱飯等等，不過我已經決定了，下次再來還是要吃排骨飯！

東一排骨總店

地址：台北市中正區延平南路61號

營業時間：周二至周日10:00am~8:00pm，周一休息

電話：（886）2 2381 1487

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