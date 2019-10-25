名人至極號 矚目登場　突破奢華界限

Celebrity Apex（名人至極號）是Edge系列的第二艘船艦，將在明年4月於南安普敦首航。（客戶提供）

【特約報道】名人郵輪旗下的Celebrity Edge名人愛極號，剛獲美國《時代》雜誌2019年世界最佳景點（World's Greatest Places 2019）評選為「最佳住宿景點」項目。屬於同一系列的全新姊妹船─Celebrity Apex名人至極號，秉承了Edge系列的革命性設計，為乘客帶來以別樹一幟的奢華海上體驗。名人至極號將於明年4月在南安普敦啟航，以北歐航程為主；5月至10月便全面提供地中海航程；而11月起，則會航行於陽光明媚的加勒比海。

多用途海上魔氈

名人至極號在船體的空間設計方面見盡心思，最搶眼的是非可升降的多用途空間─Magic Carpet（魔氈）莫屬。面積如網球場般，於不同時間停靠不同樓層，如停在第2層，魔氈頓時成為登船位置；停在14層時則成為泳池區的延伸活動空間；而升至最高16層時，更變身成特色餐廳Dinner on the Edge，提供叫人難忘的懸空晚宴體驗，乘客可在習習海風下品嘗美酒佳餚。

打破住宿的界限

Edge系列另一獨特之處是大膽的艙房設計， Infinite Veranda（無邊際露台艙房）融合室內和室外空間，艙房與露台之間的摺門可完全打開，露台頓時成為室內空間的延伸，大大提升了空間感。房內更設有輕觸式按鈕可自由控制和調整房間溫度及光度，設計更人性化。雙層複式設計的Edge Villa擁有落地大窗戶及私人按摩池，更連接套房乘客專屬的The Retreat Sundeck，盡情享受日光浴，奢華層次再提升。

伊甸多重享樂

以創新概念設計出樓高三層的Eden（伊甸），集美食、藝術及休閒於一身。整體設計以綠色為主調，搭配多樣植物，營造出猶如夢幻仙境的氛圍。伊甸園以「閒逸」、「趣味」及「魅麗」為主題，於早、午、晚為乘客帶來三種截然不同的感官享受。靜謐清冷的早晨、熱情多彩的白晝、狂歡迷幻的晚上，打造多重嶄新感觀體驗。

10日7晚挪威峽灣郵輪航空套票

2020年5月2日

英格蘭(南安普敦) - 海峽群島(聖彼得港) - 愛爾蘭(科克 - 都柏林*停泊過夜) - 冰島(雷克雅維克*停泊過夜 - 阿克雷里) - 北愛爾蘭(貝爾法斯特) - 英格蘭(南安普敦)

國泰航空：HK$14,300起(內艙房，最低優惠價格)

10晚北歐首都之旅

2020年4月13, 23日

英格蘭(南安普敦)－比利時(澤布呂赫)－荷蘭(阿姆斯特丹)－德國(瓦爾納明德)－丹麥(哥本哈根)－挪威(奧斯陸*停泊過夜)－法國(巴黎)－英格蘭(南安普敦)

船費：HK$15,480起(內艙房，最低優惠價格)

11晚希臘、馬爾他及土耳其之旅

2020年7月25日, 8月15日

意大利(席維塔維茄)－土耳其(伊斯坦堡、庫薩達斯)－希臘（聖托里尼、米科諾斯島）－希臘（比雷埃夫斯）－馬爾他（法勒他）－西班牙（巴塞隆納）

船費：HK$17,780起(內艙房，最低優惠價格)

*以上價格只供參考，一切以報名時作準。

名人郵輪 香港代表 - 捷成假期有限公司

查詢：3180 6708